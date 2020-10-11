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Dünya Trump'tan BAE Veliaht Prensi El Nahyan'a daha fazla hain bul telefonu
Dünya

Trump'tan BAE Veliaht Prensi El Nahyan'a daha fazla hain bul telefonu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı arayarak kendileri gibi ihanet anlaşması imzalayacak ülkeleri teşvik etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:41:00 -
Trump'tan BAE Veliaht Prensi El Nahyan'a daha fazla hain bul telefonu

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump ile El Nahyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamaya göre El Nahyan, Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs atlatması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, Trump ise El Nahyan'a iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti.

Koronavirüs salgınına ilişkin son durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada, Trump'ın İbrahim Anlaşması'nın imzalanması sürecindeki liderliği dolayısıyla Veliaht Prensi tebrik etti ve bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini teşvik etmesi için Veliaht Prense çağrıda bulunduğu belirtildi.

ABD himayesinde İsrail ile normalleşme hainliği

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma imzalamıştı.

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