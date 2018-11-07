Trump'tan ara dönem seçimlerinin ardından ilginç açıklama: Obama 6 koltuk kaybetmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” dedi.

Ülkede yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisinde kontrolü ele aldı. Bu Trump’ın kontrol altına almanın yolu olarak görülüyor.

Dünkü seçim Trump için 2020 seçimlerine kadar bir referandum olarak değerlendiriliyor.

Demokratlar 8 yıl sonra çoğunluğu ele geçirdi

Demokratlar 8 yıldan sonra ilk defa Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmiş oldu. Bu da Trump’ın programını kongrede istediği gibi yürütemeyeceği anlamında geldiği kaydedildi. Buna karşılık, Trump Senato’da çoğunluğu sağlayarak gücünü artırdı.

Geçen 105 yıl içinde görevde bulunan yalnızca 5 başkanın ara seçimlerde ekstra koltuk kazandığı belirtilirken, bunlardan birinin de Trump olduğu kaydedildi.

Demokratlar Trump'ın planlarına taş koyacak

Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamak için ihtiyaç duyduğu koltuk sayısından 23 koltuk daha kazandı. Demokratlar böylece Trump yönetimi ve iş ilişkileri, vergiler ile menfaat çatışmaları hakkında araştırma açabilecek, kanun planlarını bloke edebilecek. Buna Meksika sınırı boyunca duvar inşa etme teşebbüsü de dahil olacak.