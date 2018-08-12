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Trump'la ilgili şok sözler! "Bunu herkes biliyor..."

ABD Başkanı Donald Trump hakkında gerçekleri söyleyen son isim LaVar Ball oldu. Ball, "Trump'ın ırkçı olduğunu herkes biliyor." dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:32
Trump'la ilgili şok sözler! "Bunu herkes biliyor..."

NBA’de herkesi birlikte, aynı çatı altında toplamak çok ama çok zor bir görev. Bunu yapabilen tek isim ise şu günlerde bakıldığında muhtemelen Amerika Başkanı Donald Trump. Trump hakkında olumsuz sözler kullanan son isim ise her şeye muhalefet adam olarak görülen LaVar Ball oldu.

TMZ, LaVar Ball’a Trump’ın ırkçı olup olmadığı konusundaki görüşünü sordu ve Ball, net bir cevap verdi:

Evet, o bir ırkçı. Bunu da zaten herkes biliyor.

Ball, geçtiğimiz son baharda oğlu LiAngelo Ball’un Çin’de yaşadığı hırsızlık krizi nedeniyle Donald Trump’la karşı karşıya gelmişti. Ball, o dönem tepkisini Trump’ın üzerinden smaç yaptığı bir GIF paylaşarak kendine has üslubu ile göstermişti.

Kaynak: EuroHoops

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:32
  1. LaVar Ball
  2. Donald Trump

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