"Trump'ın yargılanması adil olacak"

Münübe Yılmaz

ABD Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer eski Başkan Trump’ın Senato’daki yargılanmasının adil ve hızlı olacağını açıkladı. New York’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Schumer, “Adil bir mahkeme olacak ama hızlı ilerleyecek” dedi. Yargılamanın çok fazla zaman almaması gerektiğini söyleyen Schumer “Yapacak çok fazla işimiz var” dedi. 6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle Trump, isyana teşvikle suçlanarak hakkında ikinci azil kararı alndi Senato’daki yargılanması 8 Şubat’ta başlayacak olan Trump’ın, suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerektiği kaydedildi. Senato’daki 48 Demokrat’la 2 bağımsız üyenin Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy kullanacağı bilinirken, Trump suçlu bulunması durumunda Senato’da bir oylama daha yapılacak ve Senato Trump’ın bir daha kamu görevinde bulunamayacağına karar verecek. Trump, Amerikan tarihine hakkında iki kez azil kararı alınan ilk başkan olarak geçmişti.