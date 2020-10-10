Trump’ın seçim tabelasında jiletli "bubi tuzağı"

İsmi açıklanmayan işçi, Trump’ın seçim tabelasını, yolun 3 metre yakınında olduğunu fark edince onu sökmeye çalıştı. Ancak tabela, jiletlerle kaplıydı ve işçinin elleri kesildi.

ClickOnDetroit'in hazırladığı habere göre, Michigan'a bağlı Oakland'da, siyasi tabelalar yoldan en az 10 metre uzakta olmalı.

Bölge müfettişi Dave Scott, görüştüğü işçinin tabelanın elektrikli olduğunu düşündüğünü, panikle onu attıktan sonra ellerinin kan içinde kaldığını ve tam 13 dikiş atıldığını söyledi.

Tabelanın sahibi, olaydan önce birkaç tabelanın çalınmış olduğunu ve polislerin bunları geri getirdiğini belirtti. Söz konusu tabelanın da bunlar arasında olduğunu belirten kadın, jiletler hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade etti.