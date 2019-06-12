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Trump'ın rakibinden iddialı vaat! 'Başkan seçilirsem kansere çare bulacağım'

2020 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan aday adayı olan Joe Biden, başkan seçilmesi durumunda kansere çare bulacağını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
Trump'ın rakibinden iddialı vaat! 'Başkan seçilirsem kansere çare bulacağım'

Iowa’daki seçim kampanyası sırasında konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı ve kıdemli siyasetçi Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında kaybettiği oğlu Beau Biden’ı andı.
İnsanların böyle bir acıyla empati kurma çabalarının yeterli olmayacağını söyleyen Biden, “gerçekte ne hissedildiğini hakkında hiçbir fikirleri yok” yorumunu yaptı.

'Kansere çare bulacağım'

Biden, “Bu nedenle kariyerim boyunca şundan emin olmak için çok çalıştım… Eğer başkan olarak seçilirsem, Amerika’yı değiştirecek en önemli yegane şeyin gerçekleştiğini göreceğinize söz veriyorum; kansere çare bulacağız” dedi.

Joe Biden daha önce de kanser konusunda benzer açıklamalar yapmıştı. Barack Obama yönetimi sırasında 2016 yılında başkan yardımcılığı yaptığı dönemde ‘Cancer Moonshot’ adlı bir program başlatan Biden, kanser araştırmalarını finanse etmişti.

Biden aynı yıl Vatikan'da katıldığı uluslararası bir konferansta herkesin faydalanabileceği küresel bir kanserle mücadele fonu oluşturulması çağrısı yapmıştı. Biden bu konudaki çalışmalarını, başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra da sürdürdü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
  1. joe biden
  2. ABD

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  • Serefsiz yalanciSerefsiz yalanci1 sa önce
    Bu serfsiz yalanci Agustos 2016 Ankaraya geldi ve: soz, 1 ay icinde Afrinden cikacagiz" dedi! 4 sene oldu haala cikacaklar

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