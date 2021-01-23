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Dünya Trump'ın oğlu açıkladı: Bu yüzden kullanıyorum
Dünya

Trump'ın oğlu açıkladı: Bu yüzden kullanıyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr., Telegram’ı niye kullandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:23:00 -
Trump'ın oğlu açıkladı: Bu yüzden kullanıyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr, Pavel Durov’un kurucusu olduğu Telegram’ın herkese eşit fırsatlar sunan bir platform olduğunu söyleyerek, böyle bir yere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Trump Jr., Telegram kanalında yayınladığı bir videoda, “Merhaba, ben Don Jr. Burada, Telegram’da olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla iletişim kurabileceğim bir yere ihtiyacım var” dedi.

Telegram’ın hem muhafazakarlar hem de liberallere eşit fırsatlar sunan bir platform olduğunu ve geleneksel sosyal medyadaki ‘muhafazakar temizliğine’ katılmadığını söyleyen Trump Jr. “Avantaj sağlayacağım bir platforma ihtiyacım yok. Muhafazakarların kapalı dünyasına ihtiyacım yok. Fikirlerimin ve onların kötü fikirlerinin birbiriyle yarıştığı bir yere ihtiyacım var. Sanırım artık böyle bir yerimiz var” ifadelerini kullandı.

Bir hafta önce yaklaşık 300 bin takipçisi olan Donald Trump Jr.'ın hesabı şu anda 540 bin sınırını geçmiş durumda, ancak 6.6 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter hesabı hala daha popüler. Twitter, geçmişte şirketin politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Trump Jr.'ın hesabını askıya almıştı.

Twitter’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya almasının ardından cumhuriyetçi destekçilerinin Telegram’a geçişi hızlanmıştı.

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