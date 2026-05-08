  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek! Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın Başkan Erdoğan'dan Tebbun'a devlet nişanı Kırmızı bültenle aranıyordu! Milli İstihbarat Teşkilatı yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı güvenlik sorunu Borsa İstanbul uçtu! Yatırımcı para bastı CHP’li belediyelerin soyup soğana çevirdiği ülkemizden acı manzara! Bırakın Mustafa Kemal masallarını havuzu suyla doldurun CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak DMM'den ''Suriye'' iddiasına yalanlama Avrupa'dan İsrail kalleşliği
Dünya Trump'ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu
Dünya

Trump'ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump'ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümüne dayanarak yürürlüğe koyduğu küresel gümrük tarifelerini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, ilgili başkanlık bildirisini geçersiz sayarken bazı şirketler ile Washington eyaleti lehine vergi iadesi kararı verdi.

ABD’de dış ticaret politikalarını doğrudan etkileyebilecek kritik bir yargı kararı çıktı. New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın küresel gümrük tarifelerine ilişkin uygulamasını hukuka aykırı bularak önemli bir karara imza attı.

Mahkeme, bazı eyaletler ve şirketler tarafından açılan davada, 20 Şubat 2026 tarihli başkanlık bildirisinin geçersiz olduğuna hükmetti. Söz konusu bildiri, “temel uluslararası ödemeler sorunlarını ele almak amacıyla geçici ithalat ek vergisi uygulanması” başlığıyla yürürlüğe konulmuştu.

New York'taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bazı eyaletler ve şirketlerin küresel gümrük tarifelerine karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Kararda, 20 Şubat 2026 tarihli "Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması" isimli başkanlık bildirisinin hukuka aykırılık gerekçesiyle geçersiz olduğu kaydedildi.

Washington eyaleti ile Burlap and Barrel ve Basic Fun şirketleri için bildirinin uygulanmasının durdurulmasına karar verilirken, söz konusu davacıların ödediği 122. Bölüm kapsamındaki gümrük vergilerinin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi.

Küresel tarifeler Yüksek Mahkemenin kararının ardından açıklanmıştı

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Aynı gün Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararı sonrası, halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtmişti.

İmzalanan bildiride Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığı kaydedilmişti.

Bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirilmiş, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Trump, 21 Şubat'ta ise yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Barış umutları soluyor! ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi
Barış umutları soluyor! ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi

Dünya

Barış umutları soluyor! ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran ordusundan yeni açıklama! ABD'nin İran petrol tankerini hedef aldığı belirtildi
İran ordusundan yeni açıklama! ABD'nin İran petrol tankerini hedef aldığı belirtildi

Dünya

İran ordusundan yeni açıklama! ABD'nin İran petrol tankerini hedef aldığı belirtildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23