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Dünya Trump'ın koronavirüs sözlerine 22 milyon dolarlık dava
Dünya

Trump'ın koronavirüs sözlerine 22 milyon dolarlık dava

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, koronavirüse "Çin virüsü" demesi nedeniyle Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu tarafından 22,9 milyon dolarlık dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:59:00 - 2021-05-24 16:01:27
Trump'ın koronavirüs sözlerine 22 milyon dolarlık dava

Eski ABD başkanı Donald Trump'a Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC) tarafından dava açıldı. Davanın nedeninin ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkını Asyalılara karşı şiddete yönlendirdiği gerekçesiyle dava açtı.

The Huffington Post'ta yer alan habere göre CACRC'ın Trump'ın koronavirüs salgını süresince kullandığı 'Çin virüsü', 'Vuhan virüsü' ve 'Kung Flu' gibi ifadelerin Asyalılara karşı ırkçılığı körüklediğini aktarıldı.

Dava kapsamında ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar, yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi. İddianamede, "Davalının aşırı ve çirkin davranışı, davacı örgütün (CACRC) üyelerine ve büyük ölçüde Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara neden oldu. New York'tan Kaliforniya'ya kadar Çinli Amerikalılara ve Asyalı Amerikalılara karşı açık bir şekilde yükselen ırkçı şiddet eğilimine neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Haberde San Francisco Üniversitesi'nin araştırması da yer aldı. Araştırmaya göre, Trump'ın 2020'nin Mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Çin virüsü' ifadesini kullanması, Twitter uygulamasında Asyalı karşıtı söylemlerin artmasına neden oldu. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mart 2020'de yaptığı sosyal medya paylaşımında, koronavirüs hakkında konuşurken, 'Çin virüsü', 'Asyalı virüsü' gibi ifadelerin kullanılmaması konusunda çağrıda bulunmuştu. Söz konusu paylaşımda, "Koronavirüs hastalığı hakkında konuşun. Hastalığa yer veya etnik köken eklemeyin, bu bir "Vuhan virüsü", "Çin Virüsü" veya "Asya virüsü" değildir. Hastalığın resmi adı, damgalanmayı önlemek için kasıtlı olarak seçildi" ifadelerine yer verilmişti.

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