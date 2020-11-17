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Aktüel Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi
Aktüel

Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:32:11 -
Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son haftalarında İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, 4 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın perşembe günü Oval Ofis'teki toplantıda, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için seçenek aradığını belirtti.

Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından söz konusu talebinin kapsamlı bir çatışmaya yol açabileceği ve İran ile tansiyonu yükseltebileceği uyarısında bulunularak vazgeçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

- İran'ın uranyum stoku yüksek

Trump'ın talebinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 11 Kasım'da İran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporun ardından gelmesi dikkati çekti.

Raporda, Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğu, uranyum zenginleştirme limitini aşmaya devam ettiği belirtilmişti.

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