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Aktüel Trump'ın hedefindeki DSÖ'nün genel direktörü Ghebreyesus, Biden'i tebrik etti
Aktüel

Trump'ın hedefindeki DSÖ'nün genel direktörü Ghebreyesus, Biden'i tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:31:27 -
Trump'ın hedefindeki DSÖ'nün genel direktörü Ghebreyesus, Biden'i tebrik etti

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik ederek, "Yeni yönetimle çok yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

194 üyeli DSÖ'nün en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA), mayıs ayındaki kısa süreli oturumunun ardından Örgütün, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yeniden başladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle başlayan DSA'da yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını patlak verdiğinden bu yana DSÖ'ye şimdiye kadar 50 milyon vaka sayısı rapor edildiğini, 1,2 milyon kişinin de Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini anımsattı.

"Temel sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle milyonlarca kişi daha öldü." diyen Ghebreyesus, salgında hayatını kaybedenler için katılımcıları saygı duruşuna davet etti.

- "Acil aşıya ihtiyaç var"

Ghebreyesus, DSÖ'nün tamamen, küresel, bölgesel ve ulusal olarak salgına karşı verilen mücadeleyi koordine etmeye ve desteklemeye odaklandığının altını çizdi. Bu kapsamda, ABD ve Rusya'nın henüz katılmadığı, DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 186 ülkenin katıldığını duyurdu.

Salgını kontrol altına almak için acilen bir aşıya ihtiyaç olduğunun altını çizen Ghebreyesus, aşının bulunmasının, var olan sağlık sorunlarını tamamen ortadan kaldırmayacağına işaret etti.

Ghebreyesus, "Yoksulluk, açlık, iklim değişikliği veya eşitsizlik için aşı yok." ifadesini kullandı.

DSÖ olarak salgınla mücadelede doğru yolda olduklarına inandıklarını anlatan Ghebreyesus, bununla beraber, daha yapmaları gereken çok iş olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının sonunda, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı ve ülkenin seçilmiş ilk kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik eden, Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Yeni yönetimle çok yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Salgını sona erdirmek ve dünyadaki pek çok sorunun kökeninde yatan temel eşitsizlikleri gidermek için karşılıklı güven ve karşılıklı sorumluluk üzerine inşa edilmiş liderliği yeniden hayal etmemiz gerekiyor."

- Trump yönetimi DSÖ'den çekilme kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump, daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağını bildirmişti.


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