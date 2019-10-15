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Trump’ın ‘gel-git’i piyasalara yansıyor

ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı ve birbiriyle çelişen açıklamaları piyasada olumsuz etkiye neden oluyor.

15 Ekim 2019 Salı 11:25
Trump’ın ‘gel-git’i piyasalara yansıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın birbiriyle çelişen açıklamaları piyasalara da yansıyor. Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, paylaşımda “Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor” diyerek, “İnsanlar NATO üyesi olan Türkiye ile savaşa girmemizi gerçekten istiyor mu?” ifadelerini kullandı.

Trump, devamında yaptığı bir paylaşımda ise “Bizi Ortadoğu belasına sokan insanlar, orada kalmamızı en çok isteyenler” açıklamasını yaptı. ABD Başkanı’nın açıklamalarını fırsat bilen spekülatörler ise borsa ve döviz piyasalarında oyun kurmaya çalışıyor. Türkiye’nin ‘Barış Planı’ operasyonuna aşırı tepki vermeyen piyasalar, Trump’ın paylaşımlarının ardından hareketlenmeye başladı.

Dün güne düşüşle başlayan borsada kayıp bir ara yüzde 5’i aştı. BIST 100, 93.382 seviyesine kadar indi. IMKB 100 günü 93.981,39 puandan kapattı.

Haftaya yükseliş eğilimini sürdürerek başlayan dolar/TL ise 5.9370 seviyelerine kadar çıktı. Kur böylece 26 Ağustos’tan beri en yüksek seviyeyi gördü.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:25
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Başkanı
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