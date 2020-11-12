Trump'ın ekibi kesenin ağzını açtı! Kanıtı getiren parayı alacak

“Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump’ın yolsuzluk yapıldığına dair iddialarına katılıyorum ve yasa dışı oyların geçersiz sayılmasına ilişkin çabalarını destekliyorum” diyen Patrick, “Başkan Trump’ın çabaları sadece bu seçimin sonucu bakımından değil, demokrasimize ve gelecek seçimlere olan güveni sağlaması açısından da hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Teksas Etik Komisyonu eski başkanı Jim Clancy ise, Trump’ın yolsuzluk iddialarını kanıtlamak için nakit para vermenin uygun olmayacağını söyledi.

Patrick ayrıca vaat edilen 1 milyon doların Trump'ın seçim kampanyası için toplanan paradan ödeneceğini de sözlerine ekledi.

Trump, 3 Kasım’da yapılan seçimlerde yasa dışı oyların sayıldığı, oy sayım merkezlerine Cumhuriyetçiler’in alınmadığı gibi bir dizi iddiada bulunmuştu.

Ancak bu iddialarına henüz herhangi bir kanıt gösteremeyen Trump bu nedenle Cumhuriyetçi kanattan da eleştirilerin hedefi olmaya başlamıştı.