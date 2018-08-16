THY - Konya
0553 313 94 23

Trump'ın dolar oyunu 3 günde yerle bir oldu

ABD'nin dolar üzerinden Türkiye'ye başlattığı ekonomik operasyon Türkiye'nin tek yürek olmasıyla 3 günde püskürtüldü. 7 TL'nin üzerine çıkarak zirveyi gören dolar 6 TL'nin altına kadar düştü. Doların düşüşünde Merkez Bankası ve BDDK'nın seri ve tutarlı kararları ile vatandaşların yastık altındaki dolarlarını satması etkili oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:31
Trump'ın dolar oyunu 3 günde yerle bir oldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından tetiklenen ‘ekonomik darbe girişimine’ karşı hafta başında ‘15 Temmuz ruhu’yla başlatılan hareket, dün etkisini iyice gösterdi. Dolar gün içinde 6 liranın altına kadar indi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu ve BDDK, Merkez Bankası, SPK ile MASAK tarafından yürütülen aksiyon planının devreye girdiği hafta başında 7.2 lira olan dolar önceki gün vatandaşların da yoğun bir şekilde döviz bozdurmasıyla 6.5 liraya inmişti. Dolar dün sabah ise 5.92 lira seviyesine kadar düştü. Yüzde 6 düşen kur, 12 Ağustos’ta gördüğü tarihi zirveden bu yana ise yaklaşık yüzde 15 gerilemiş oldu. 2 gün önce 8 lirayı aşan Euro ise dün 6.80 seviyesine çekildi.

BDDK’dan İKİNCİ ADIM

Uzmanlar TL’deki bu değerlenmede Merkez Bankası’nın TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan aşağı çekmesi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri ile birlikte BDDK’nın swap hamlesinin etkili olduğunu söylediler. Ayrıca Merkez Bankası’nın bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılarla bugün yapacağı toplantı da kurda iyimser havayı destekledi. Analistler Türk Lirası’nda spekülatif atakların sınırlandığını belirterek, fiyatlamalarda normalleşme sinyallerinin geldiğini belirtiyor. Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. BDDK, swap işlemleri işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurdu. Açıklamada bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği belirtilerek, “Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.” ifadesine yer verildi. Analistler, 13 Ağustos’ta bankaların özkaynaklarının yüzde 50’si ile sınırlanan swap işlemlerinin, bugünkü kararla daha da sıkılaştırıldığını belirterek, bu işlemlerin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu, dolayısıyla yabancı yatırımcının TL borç alıp, satış baskısı kurmasının önüne geçildiğini kaydetti. BDDK hafta başında swap işlemlerine bankaların özkaynaklarının yüzde 50’sini geçememe şartı getirmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:31
  1. dolar
  2. ekonomik saldırı

YORUM YAZ

  • erayeray1 sa önce
    Dolarla yüklü kar edenler ne olacak birde onlardan bahsedin halka altını boz doları boz euroyu boz ama alış satış arasındaki makası aç halkın satmasına izin verme çok adil bir olay mı? Bence değil bundan sonra düşsün en alttan eruo toplamaya devam devlet beni düşünmüyorsa ben neden devleti düşüneyim maaşımız eridi. Birikimimiz eridi. Kura göre yapılan zamlar geri alınca mı artık halk için bir şey yapıldığına inanmıyorum. Dövizden atı alan üsküdarı geçti. Kârını alan çıktı gitti siz anca kendinizi avutun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
  1. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
  2. Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi..
  3. YÖK'den üniversite öğrencilerine..
  4. İncirlik Üssü kapatılmalı mı? “Elbette..
  5. Bedelli askerlikten üniversite..
  6. Başkanlar diyaloğa geçmeli
  7. Arap topluluğu üyelerinden destek
  8. Zorba İsrail 13 Filistinliyi alıkoydu
  9. Şuursuz fırsatçılara uyarı
  10. YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!
  11. FETÖ propagandası yapanlara operasyon
  12. Spekülatif ataklara karşı güçbirliği
  13. Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara..
  14. Ekonomide iyileşme başladı normalleşme..
  15. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
  16. KYK Ankara yurtları
  17. Katar'dan sonra Çin! 1 milyarlık..
  18. ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi
  19. Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı
  20. Bakan Soylu'dan kritik uyarı!
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap