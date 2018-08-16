Trump'ın dolar oyunu 3 günde yerle bir oldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından tetiklenen ‘ekonomik darbe girişimine’ karşı hafta başında ‘15 Temmuz ruhu’yla başlatılan hareket, dün etkisini iyice gösterdi. Dolar gün içinde 6 liranın altına kadar indi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu ve BDDK, Merkez Bankası, SPK ile MASAK tarafından yürütülen aksiyon planının devreye girdiği hafta başında 7.2 lira olan dolar önceki gün vatandaşların da yoğun bir şekilde döviz bozdurmasıyla 6.5 liraya inmişti. Dolar dün sabah ise 5.92 lira seviyesine kadar düştü. Yüzde 6 düşen kur, 12 Ağustos’ta gördüğü tarihi zirveden bu yana ise yaklaşık yüzde 15 gerilemiş oldu. 2 gün önce 8 lirayı aşan Euro ise dün 6.80 seviyesine çekildi.

BDDK’dan İKİNCİ ADIM

Uzmanlar TL’deki bu değerlenmede Merkez Bankası’nın TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan aşağı çekmesi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri ile birlikte BDDK’nın swap hamlesinin etkili olduğunu söylediler. Ayrıca Merkez Bankası’nın bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılarla bugün yapacağı toplantı da kurda iyimser havayı destekledi. Analistler Türk Lirası’nda spekülatif atakların sınırlandığını belirterek, fiyatlamalarda normalleşme sinyallerinin geldiğini belirtiyor. Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. BDDK, swap işlemleri işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurdu. Açıklamada bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği belirtilerek, “Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.” ifadesine yer verildi. Analistler, 13 Ağustos’ta bankaların özkaynaklarının yüzde 50’si ile sınırlanan swap işlemlerinin, bugünkü kararla daha da sıkılaştırıldığını belirterek, bu işlemlerin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu, dolayısıyla yabancı yatırımcının TL borç alıp, satış baskısı kurmasının önüne geçildiğini kaydetti. BDDK hafta başında swap işlemlerine bankaların özkaynaklarının yüzde 50’sini geçememe şartı getirmişti.