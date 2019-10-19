Trump'tan gündem bomba gibi mesaj mesaj: Darbeyi durdurun!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündemde olan Trump, sosyal medyadan "Darbeyi durdurun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Trump'ın söz konusu hamlesi, Ukrayna'yla yaşanan telefon kriziyle başlayan azil sürecine karşı bir tepki olarak yorumlanıyor.

Göreve geldiği günden bu yana Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddiasıyla azledilme korkusu yaşayan Trump, dış politikada aldığı kararlarda da sık sık eleştiriliyor.

"Darbeyi durdurun"

Bu gelişmelerin ardından Trump bugün darbe ifadesini yeniden kullandı. Trump sosyal medyada gündem olan mesajında, "Darbeyi durdurun" etiketiyle paylaşım yaptı. Paylaşıma Türk kullanıcılar "Kendi derdine yan sarı kafa" diyerek cevap verdi.