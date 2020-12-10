  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump'ın Başdanışmanı Kushner: "Fas ve İsrail, Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak"
Aktüel

Trump'ın Başdanışmanı Kushner: "Fas ve İsrail, Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:53:02 -
Trump'ın Başdanışmanı Kushner: "Fas ve İsrail, Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, "Fas ve İsrail, büyükelçilik açma niyetiyle bir an önce Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak." ifadesini kullandı.

Kushner, Trump'ın Twitter'dan yaptığı "İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı." açıklamasının ardından telekonferans yaparak gazetecileri bilgilendirdi. Fas ve İsrail'in iş ilişkilerini derinleştirmeyi planladığının altını çizen Kushner, "Fas ve İsrail, büyükelçilik açma niyetiyle bir an önce Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak." bilgisini paylaştı.

Kushner, İsrail hava yollarının Fas hava sahasını kullanabileceğini ve iki ülkenin en yakın zamanda direkt uçuşları açacağını aktardı.

- "Yahudileri, Müslümanları ve Hristiyanları bir araya getirmek"

İsrail ile anlaşmaya varmak isteyen başka Arap ülkeleri bulunduğuna da işaret eden Kushner, "Bir noktada kaçınılmaz olarak İsrail ve Suudi Arabistan'ın bir araya geleceğini ve tam normalleşme dönemine gireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kushner, Trump yönetiminin Orta Doğu barışı için çalıştığını vurgulayarak "Yahudileri, Müslümanları ve Hristiyanları bir araya getirmek bizim ana odak noktamızdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması konusuna değinen Kushner, "Biz bu adımla en nihayetinde atılması gereken adımı attık." görüşünü paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay