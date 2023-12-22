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Dünya Trump'ın avukatından iflas açıklaması
Dünya

Trump'ın avukatından iflas açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-22 08:37:00 -
Trump'ın avukatından iflas açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, geçen hafta mahkemenin ödeyeceği tazminat miktarını açıklamasının ardından iflas ettiğini bildirdi.

Giuliani, "hakaret" suçlamasıyla aleyhine açılan davada mahkemenin, mağdurlara yaklaşık 150 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından iflas ettiğini açıkladı.

Giuliani'nin danışmanlarından Ted Goodman, iflas açıklamasının Giuliani'ye, "iflas mahkemesinin gözetimi altında mali durumunun şeffaflığını sağlarken temyiz başvurusunda bulunma fırsatı ve zamanı vereceğinin" altını çizdi.

Öte yandan, Associated Press'in (AP) haberinde, iflas yasasının, başkasına verilen "kasıtlı ve kötü niyetli bir zarar" sonucu oluşan borçların silinmesine izin vermediğini belirtti.

Giuliani hakkındaki hakaret davası

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021’de Trump’ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.
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Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, geçen ay Freeman ve Moss'un 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustosta, mahkemece suçlu bulunan Giuliani'nin tazminat ödemesi gerektiğine karar vermiş, 16 Aralık'ta da bu meblağın yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

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