Trump'ın adı kaldırıldı! İşte alt geçidin yeni ismi...

Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporuyla İBB Meclisi gündemine gelen konu görüşüldü.

Raporda Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde yer alan "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi talep edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, talebi oyladı. Meclisteki üyeler, "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin kaldırılması ve aynı yere "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" adı verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, değişikliğin son derece isabetli olduğunu belirterek, "Keşke aynı yere Karadeniz'de şehit edilen evladımız Eren Bülbül'ün adı verilseydi. Bu çocuklar bizim şehitlerimiz. Bunların adının yaşatılması gerekiyor." dedi.