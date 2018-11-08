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Trump'ı çıldırtmıştı... Basın kartı askıya alındı

Beyaz Ev, basın toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yönelttiği sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:49
Trump'ı çıldırtmıştı... Basın kartı askıya alındı

Beyaz Ev, basın toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.

CNN muhabiri Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Ev’e alınmadığını duyurdu.

Dünkü gerginlikten sonra karar alındı

Beyaz Ev’de dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Ev’in bu kararı alması dikkati çekti.

“Az önce izin verilmedi”

Acosta, "Az önce Beyaz Ev’e girişime izin verilmedi. Gizli Servis, saat 20.00'de gerçekleşen televizyon programım için Beyaz Ev’e giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi." mesajını paylaştı.

Beyaz Ev: Müsaade etmeyiz

Beyaz Ev Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN muhabiri hakkında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Acosta'nın, Trump'la yaşadığı gerginlik sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Ev çalışanına dokunduğunu belirten Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Ev’de staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Ev Sözcüsü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Acosta ise iddiaları yalanladı.

Olay

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Ev Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." demişti.

Trump'ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:49
  1. CNN
  2. Beyaz Ev
  3. Jim Acosta
  4. Donald Trump
  5. Sarah Sanders

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