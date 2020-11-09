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Dünya Trump'a flaş çağrı! 2024'ü işaret etti
Dünya

Trump'a flaş çağrı! 2024'ü işaret etti

ABD'de Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Donald Trump'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:20:00 -
Trump'a flaş çağrı! 2024'ü işaret etti

ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Donald Trump'ı, 2024 seçiminde tekrar aday olmaya çağırdı.

Graham, Fox News Radio'da konuk olduğu programda, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında Trump'a destek verdiğini ve özellikle Georgia, Arizona, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerindeki sonuçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Pennsylvania'daki oy sayım sisteminde problemler olduğunu savunan Graham, "Trump, bu durumu araştırmazsa çok saçma olur. Seçimin sonucunu değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama bu konu araştırılmayı hak ediyor. Seçim henüz bitmedi." dedi.

Önde gelen Cumhuriyetçi isimleri de seçimdeki usulsüzlük iddialarını araştırmaya çağıran Graham, "Senato'da yeniden çoğunluğu sağlarsak, 2020 seçiminde postayla oy meselesini analiz etmek için bir komite kurmalıyız." diye konuştu.

Graham, "Oluşturduğu hareketi diri tutmak için Trump'ın tekrar başkanlık için aday olmayı düşünmesini istiyorum. 2024 seçimi için Trump'ı yeniden yarışması için destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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