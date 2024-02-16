Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza! Dolandırıcılıkla yargılanmıştı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi!
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
New York'ta görülen davada Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası verilmesi uygun görüldü.
Trump'la birlikte iki oğlu da suçlu bulundu.
Para cezasıyla birlikte Trump'ın şahsi olarak New York'ta 3 yıl boyunca ticari faaliyette bulunamayacağına da hükmedildi.
Savcılar, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürmüş, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini iddia etmişti.
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