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Dünya Trump'a cinsel istismar suçlaması! Kendini bakın nasıl savundu?
Dünya

Trump'a cinsel istismar suçlaması! Kendini bakın nasıl savundu?

ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan Yazar E. Jean Caroll'a Trump'ın verdiği cevap şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 20:52:00 -
Trump'a cinsel istismar suçlaması! Kendini bakın nasıl savundu?

Yazar E. Jean Caroll, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1995 yılında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Carroll, olayın ardından hiç kimseyle birlikte olmadığını söylerken, iddiaları reddeden Trump, "Hiç tipim değil" sözleriyle tepki çekti.

ABD'de 79 yaşındaki yazar E. Jean Carroll, eski Başkan Donald Trump'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Olayın New York şehrindeki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında 1995 yılında gerçekleştiğini öne süren Carroll, yaşadığı travmanın ardından seks hayatının bittiğini söyledi.

"Tipim değil"

İddiaları reddeden Trump, ise kendisini skandal sözlerle savundu. Carroll'ı hiç tanımadığını iddia eden Trump, olayı "tam bir dolandırıcılık" olarak nitelendirirken, yazar için, "Hiç tipim değil" demesi tepki çekti.

Trup'a dava açtı

Aşağılayıcı yorumların itibarına zarar verdiğini söyleyen Carroll, Trump'a hakaret davası açtı. Kısa bir süre önce iddiasını, cinsel saldırı iddiasında bulunanların zamanaşımı süresinin ötesinde dava açmasına izin veren yeni bir New York eyalet yasası aracılığıyla tecavüzü de içerecek şekilde genişletti.

Carroll, avukat Alina Habba'ya, "Tecavüze uğrayan kadınlara bu toplumda daha az, şımarık salaklar olarak bakılıyor, saldırıya uğramalarına izin verecek kadar aptal olarak görülüyorlar" dedi. Carroll #MeToo hareketinin, yaşadığı kötü deneyimi açığa çıkarmasına yardımcı olduğunu söylerken Trump'a karşı iddiada bulunduğundan beri işini kaybettiğini anlattı. Carroll, cinsel istismarın, Trump'ın bir mağazanın iç çamaşırı bölümünde bir kadına hediye seçmek için yardım istemesinin ardından gerçekleştiğini de yeminli ifadesinde anlattı.

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