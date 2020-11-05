  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump: "Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler"
Aktüel

Trump: "Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:12:37 -
Trump: "Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler." açıklamasında bulundu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin sonucu henüz tam olarak netleşmezken, Trump seçim kampanyası direktörlüğü aracılığıyla açıklama yayımladı.

Trump açıklamasında, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler." değerlendirmesinde bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan resmen duyurdu
Gündem

Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan resmen duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu...
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türkiye ve Rusya'dan ortak adım
Dünya

Türkiye ve Rusya'dan ortak adım

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ortak bir devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay