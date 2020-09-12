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Dünya Trump, “Yapmayın” demişti… Şampiyon güreşçi İran’da idam edildi
Dünya

Trump, “Yapmayın” demişti… Şampiyon güreşçi İran’da idam edildi

İranlı şampiyon güreşçi Navid Afkari, protesto gösterileri sırasında bir belediye çalışanını öldürdüğü gerekçesiyle bu sabah idam edildi. Daha önce İran’a çağrı yapan ABD Başkanı Donald Trump, Afkari’nin idam edilmemesini istemişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:43:00 -
Trump, “Yapmayın” demişti… Şampiyon güreşçi İran’da idam edildi

İran’ın Fars eyaletinde, benzine gelen zam nedeniyle halk protesto gösterileri düzenlemişti. Gösteriler sırasında şampiyon güreşçi Navid Afkari’nin bir belediye çalışanının ölümüne neden olduğu iddia edilmişti.

İddiaların ardından tutuklanan güreşçi Navid Afkari, idam cezası ile yargılanıyordu. Bir süre önce şampiyon sporcunun idam cezasının kesinleştiği duyurulmuştu.

İran Devlet Televizyonu, Navid Afkari’nin bu sabah idam edildiğini açıkladı.

İranlı güreşçinin idam cezası alması dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Afkari’nin idam edilmemesi için İran hükümetine sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, “muhteşem ve ünlü” olarak nitelediği 27 yaşındaki Afkari’nin idam edileceği haberini aldığını belirterek, “Afkari’nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak” demişti.

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