Trump vekaleten savaşçı bir bakan atadı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele

Merkezi Direktörü Sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı. Başkan Trump yine Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mark Esper'i görevden aldı.

Christopher Miller kimdir?

George Washington Üniversitesi Tarih Bölümünden 1987'de mezun olan Miller, daha sonra ABD Deniz Harp Okulunda ulusal güvenlik alanında master yaptı. Özel Kuvvetlerde uzun yıllar görev yaptı.

Christopher Miller, 1983-2014 yıllarında orduda görev yaptığı süre boyunca Afganistan ve Irak'taki çeşitli operasyonlara katıldı.

2018-2019 yılarında Trump'ın Özel Asistanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele ve Uluslararası Tehditler Direktörlüğü görevinde bulunan Miller, 10 Ağustos 2020'de Senato'da onaylandıktan sonra Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak göreve başladı.