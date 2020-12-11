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Aktüel Trump, Türk doktor Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak
Aktüel

Trump, Türk doktor Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:49:34 -
Trump, Türk doktor Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.

Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor. ​​​​

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