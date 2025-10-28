Trump, Time dergisine sitem etmişti... Trump'tan olay İsrail çıkışı: İsrail'e sert tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme girişimine sert tepki gösterdi. Binyamin Netanyahu hükümetinin bu adımı atması halinde Arap ülkelerine verdiği söz nedeniyle ABD’nin desteğini kaybedeceğini belirtti. Trump, “Bu olmayacak, bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’nin tüm desteğini kaybeder.” açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İsrail ziyareti sırasında Batı Şeria’yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının mecliste ön oylamadan geçmesini “hakaret” olarak nitelendirdi. Vance, bu adımı “aptalca” bulduklarını ve Trump yönetiminin bu politikaya karşı olduğunu vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail’e ilhak edilmesinin oylandığı tasarı, İsrail Meclisi’nde ön oylamada kabul edildi. 24 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 25 milletvekili ise “evet” oyu verdi. Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti.(sayfahaber)

Trump, Time dergisine sitem etmişti..

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Time dergisinin kendisini konu alan kapağından bahseden Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir." ifadelerini kullandı.Trump, derginin, saçlarını yok ettiğini ve seyrek gösterdiğini belirterek, fotoğrafta başının üstünde yüzen bir taç gibi görünen bir şey olduğunu kaydetti.

otoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan fotoğrafının çekilmesini sevmediğini, bu fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı.

Trump, derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek, derginin fotoğraf seçimini sorguladı.

Time dergisi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı.