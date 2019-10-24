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Trump terör örgütü YPG/PKK liderini ABD’ye davet etti

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasından kısa bir süre sonra terör örgütü YPG/PKK'nın yöneticisi Mazlum Kobani'yi ABD'ye davet etti.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:31
Trump terör örgütü YPG/PKK liderini ABD’ye davet etti

Donald Trump, terör örgütü PKK’nın Suriye'de kurduğu YPG’nin yöneticisi Mazlum Kobani (Türkiye’de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için akıl almaz bir paylaşıma imza attı.

Trump paylaşımında, “General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Trump’ın kullandığı ifadeler, ‘YPG’li terörist Mazlum Beyaz Saray’a davet edildi’ şeklinde algılandı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi, Trump'ın böyle bir açıklama yapması kafaları karıştırdı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:31
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