0553 313 94 23

Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit etmesinin ardından, kukla Suudi Arabistan'dan, "Türkiye'ye yatırım yapmayın" çağrısı geldi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:09
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da dün yayınlanan mesajda "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer almasının ardından bu kez de mesaj ülkenin en önemli ekonomik kuruluşu Suudi Arabistan Odalar Birliği’nden (Council of Saudi Chambers-CSC) geldi.

CSC Yönetim Kurulu Başkanı Sami bin Abdullah Al-Obaidi, Türkiye’ye yatırım yapacak Suudi şirketleri uyardı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Sami bin Abdullah Al-Obaidi, medyadan yaptığı açıklamada Suudi şirketler için Türkiye’de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Bu yılın temmuz ayında da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyararak, pasaport ve paralarına sahip çıkmalarını ve acil durumlarda büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmalarını istemişti.

Ardından Riyad yönetimi, Türkiye’ye rezervasyon yapan Suudi turistlerin vazgeçmeleri halinde zararların da karşılanacağını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:09
  1. CSC Yönetim Kurulu Başkanı Sami bin Abdullah Al-Obaidi
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • mehmet gümüşmehmet gümüş11 dk önce
    Bizde Tüm Müslümanlara buradan çağrı yapıyoruz.Hacca ve Umreye giden Kardeşlerimiz Suudi Arabistandan tek kuruşluk malzeme almasın. Bakalım onların ekonmisine
  • adiladil11 dk önce
    biz hala her yıl milyonlarca doları arabistana aktarmaya devam edelim ama. nede olsa islam ümmetiyiz
  • AbdülhamidAbdülhamid12 dk önce
    Katil yahudi uşakları

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
  1. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
  2. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  3. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  4. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  5. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  6. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  7. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  8. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
  9. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı..
  10. Arabası çekilen pilavcı yaşananlara..
  11. Şehidin arkadaşlarından büyük vefa!..
  12. Trump tehdit etmişti... Suudi..
  13. İstanbul'da sattıkları otomobilleri..
  14. Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel..
  15. İsveç, AB’den Türkiye’ye silah..
  16. Pasaport yenileme nasıl yapılır?..
  17. Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! İşte..
  18. Avrupa kulübünden skandal hamle!..
  19. İyi Partili Ümit Özdağ'ı şok eden..
  20. Harekat sonrası elebaşı Murat..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!