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Dünya Trump tarihçilere böyle seslendi: Lütfen bunu unutmayın
Dünya

Trump tarihçilere böyle seslendi: Lütfen bunu unutmayın

ABD Başkanı Donald Trump, Moderna'nın koronavirüs için geliştirdiği aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük tarihçiler lütfen bu buluşların benim dönemimde olduğunu unutmayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:59:00 -
Trump tarihçilere böyle seslendi: Lütfen bunu unutmayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moderna aşısının "kendi döneminde" bulunduğunu ifade ederek, "Başka bir aşı az önce duyuruldu. Bu sefer Moderna tarafından yüzde 95 etkili. O büyük ‘tarihçiler’, lütfen ‘Çin Vebasını’ sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın" ifadelerini kullandı.

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