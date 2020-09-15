  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump: "Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacaktır"
Aktüel

Trump: "Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:38:56 -
Trump: "Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacaktır"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın "doğru zamanda" İsrail'le ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağına inandığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Philadelphia kentine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan "İbrahim Anlaşması"ndan övgüyle bahseden Trump, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştireceğini kaydetti.

Trump, Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Saray'da sabah saatlerinde düzenlenen törende İsrail, BAE ve Bahreyn arasında "ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Bugünkü yazısında CHP içerisinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen gazeteci Turgay Güler, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’ü kastederek CH..
Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”
Gündem

Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”

Laikçi ayyaşların alkol masasında İslam diniyle ilgili skandal sözler söylendi. Elinde alkol kadehi olan bir kendini bilmez, adeta Allah'la ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı