Trump suikastından sonra sıra darbede mi? Abdulkadir Selvi'den olay iddia

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası ülkede bir darbe olasılığını değerlendirdi. Selvi, ABD’nin tepe takla gittiğini ve bir sabah darbe haberi alınmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Yazısında, Amerikan müesses nizamının Trump’a karşı sürekli bir mücadele içinde olduğunu ifade eden Selvi, Trump’ın başkanlığı döneminde müesses nizamla yaşadığı çatışmaların suikast girişiminin arkasındaki sebepler arasında olduğunu vurguladı. Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Artık bir sabah uyandığımızda Amerika’da darbe oldu haberini alırsak şaşırmayacağım. Çünkü Amerika tepe takla gidiyor.

Sonunda bunu da gördük, Trump’a suikast girişiminde bulunuldu. Hapisle, suikastla Trump’ın başkanlığını önleyemeyen Amerikan müesses nizamı, başkan seçildikten sonra darbe yapar mı? Artık, hayır ABD’de darbe olmaz diyemiyorum.

HEDEF AYNI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerika’da ilk kez suikast girişiminde bulunulmuyor.

Ama Abraham Lincoln’den Kennedy ve Trump’a kadar suikasta maruz kalanların ortak bir özelliği var. Amerikan müesses nizamına karşı olan başkanlar hedef alınıyor. Sanki adres bırakırcasına...

MÜESSES NİZAM

ABD, bir derin devletin adıdır. ABD’nin de dünyanın da en büyük sorunu Amerikan müesses nizamını oluşturan beyaz ve derin Amerikalılardır.

Amerikan derin devletinin akıl hocalarından Kissinger, “Biz kendi hainlerimizi öldürür, başkalarının hainlerini besleriz” demişti. Amerikan başkanlarını dahi tehdit olarak gören müesses nizamın dünyanın birçok yerinde darbeler yaptırıp, başkanları ortadan kaldırmasının şaşılacak bir yanı yoktur. Kendi başkanını öldüren başkasına ne yapar?

(...)

Trump, başından beri Amerikan müesses nizamının istemediği birisiydi. Başkanlığı döneminde Irak ve Suriye’den çekilme emrini vermesine rağmen Amerikan derin devleti uygulamadı. Kaybettiği seçimde ise istihbarat servisleri, Trump’a operasyon üstüne operasyon çekti.

Ancak Biden’la çıktıkları TV programında da görüldü ki Trump geliyor. Hapse girme tehlikesi altında seçim kampanyası yürüten, gözaltına alınıp karakoldan fotoğraf veren bir başkan adayı olmasına rağmen Trump gümbür gümbür geliyor. Amerikan derin devletinin elemanlarının birçoğu Trump göreve geldiği zaman koltuklarında oturamayacaklarını gördü. Onlardan birisi de Suriye’de PKK’nın hamisi olan Bret McGurk.

TRUMP’I ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİLER

Trump, “Göreve gelirsem ilk işim Amerikan müesses nizamına hizmet eden 50 bin kişinin işine son vermek” derken kendi ipini çekmiş olmalı.

Amerikan müesses nizamı Trump’ın gelişini engelleyemeyeceğini görünce bu kez vücudunu ortadan kaldırmayı denedi. Ama başaramadılar. (...)"