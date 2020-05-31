Trump sinyalini vermişti! Ordu birlikleri Minneapolis'te
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump'ın gösterilerin bastırılması için ordu birliklerine görev verileceğini belirtmesinin ardından Minneapolis'e ABD ordusuna bağlı çok sayıda askeri araç giriş yaptı.
ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayılmasının ardından ordu birlikleri Minneapolis'e girdi.
Trump işareti vermişti
Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve ordunun sahaya süreceği talimatını vermişti. Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı'nı da eleştiren Trump, "Eğer eyalet yönetimi çağrıda bulunursa ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir." demişti.
Çok sayıda asker giriş yaptı
Trump'ın bu açıklamasından saatler sonra ordu birliklerinin George Floyd protestolarının başladığı Minneapolis'e girdi. Ordu birliklerinin şehre girdiğinin görüldüğü görüntülerde çok sayıda askeri araç dikkatlerden kaçmadı.