0553 313 94 23
impression

Trump şimdi ne diyecek? Belgesi ortaya çıktı… Türkiye’ye karşı…

PKK/PYD’ye silah yağdıran ABD’nin DEAŞ’a da silah verdiği ortaya çıktı. DEAŞ’a ABD tarafından yapılan silah teslimatının belgesine ulaşıldı. Silahlar üç ayrı noktadan terör örgütüne ulaştırıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:53
Trump şimdi ne diyecek? Belgesi ortaya çıktı… Türkiye’ye karşı…

ABD, Suriye’de PKK’ya alan kazandırma amaçlı iç savaşa dahil edilen terör örgütü DEAŞ’a silah verdi. Yeni Şafak, DEAŞ’a yapılan silah teslimatının belgesine ulaştı. Suriye’de Şam-Sidnaya Cezaevi’ne girdiği 1987 yılında PKK terör örgütü ile tanışan ve 2012 yılında Esed tarafından serbest bırakılan Davut kod adlı PKK’lı, silah teslimatının detaylarını anlattı.

TESLİMAT 3 BÖLGEDEN YAPILDI

 

Suriye genelinde 3 bölgeden DEAŞ’a ABD silahlarının teslim edildiğini söyleyen Davut, “Tenef-55 bölgesi, Irak, Ürdün sınırlarının kesiştiği Müselles ve Rakka’nın güneydoğusundaki Mansura bölgeleri başlıca teslimat noktaları olarak kullanıldı” dedi. ABD’lilerin bu süreçte 2 Arap ve 3 Kürt’ten oluşan bir birim kurduğunu kaydeden Davut, bu gizli oluşumun başına da Ebu Halid isimli Hasekeli bir Arap’ın getirildiğini belirtti.

İKİ İSİM İNFAZ EDİLDİ

DEAŞ’a silah sevkiyatı sürecinde aktif rol alan isimlerden Davut, 2015-2017 döneminde silahların DEAŞ’a farklı yöntemler kullanılarak teslim edildiğini söyledi. Süreçte aktif olarak yer alan Davut kod adlı PKK’lı, “2018 yılı içerisinde teslimat grubunda görev yapan 2 kişi Tel Abyat ve Harab Işık’ta infaz edildi” diye konuştu. Halen Suriye’de yaşamını sürdüren Davut, grubun elebaşısı Ebu Halid’in 2018 yılı ortasında Münbiç’e yerleştiğini kaydetti. Davut, DEAŞ’a yapılan sevkiyat sürecine dair şu bilgileri verdi:

ABD tarafından DEAŞ’a gönderilen silahların sevkiyatını koordine eden gizli birimin başında, Ebu Halid isimli Hasekeli bir terörist bulunuyor.

PKK’YA ORTAK HAREKET

“ABD ve PKK silah teslim sürecinde ortak hareket ediyorlardı. Silah ve cephaneler bazen akaryakıt tankerleri içerisinde bazen zahire yüklü kamyonların içerisinde naklediliyordu. Ancak ABD’liler Tenef’te bulunan 55. nokta ve Ürdün, Irak Suriye sınırlarının kesiştiği Müselles’te tonlarca cephane ve silah çölde belirlenen bir noktaya gömerek DEAŞ’ın gece gelip almasını sağlıyordu. DEAŞ, Humus-Tedmur savaşını büyük oranda bu silahlarla yaptı.”

TÜRKİYE’YE KARŞI VERDİLER

“Türkiye ve DEAŞ arasında devam eden çatışma döneminde ABD silahları PKK tarafından DEAŞ’a verildi. El Bab’ın kuzey doğusunda bulunan Ümmü Cülud köyünden o süreçte 7 ayrı teslimat gerçekleştirildi. Bu teslimatlardan bazılarında PKK militanları DEAŞ sözde sorumlularından para aldılar ve aralarında teslim tutanakları imzalandı. DEAŞ mührünü taşıyan bu evraklara bazı sembolik rakamlar yazıldı ancak gerçek maliyetler yazılmadı. Çünkü verilen silah ve mühimmatın bedeli milyonlarca doları buluyordu.”

Tarihi eserle pazarlık

Davut kod adlı terörist ödemeye ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Rakka’ya bağlı Mansura teslimat noktasında bazı zamanlar DEAŞ militanlarının altın ve tarihi eser verdiği oluyordu. Bu değerli eserler ve altın aracılar tarafından Pentagon yetkililerine teslim ediliyordu, ancak bunların sorumlu komutanlarda mı yoksa kurum düzeyinde mi değerlendirildiğini bilmiyorduk.”

DEAŞ’lı teröristler Palmira başta olmak üzere Suriye ve Irak’ta bulunan çok sayıda antik yerleşimi yağmalamıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 06:53
  1. silah
  2. abd
  3. DAEŞ
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Bekir EminBekir Emin1 sa önce
    Papaz ile ilgili belgeler de yakında çıkar mı? Yeni Şafak v.b. gazeteler bulur inşallah. Ararlarsa tabi...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Operasyonu o hain yönetecek!
  1. Operasyonu o hain yönetecek!
  2. Dolar ve euro son dakika fiyatları
  3. BOTAŞ doğalgazda ne kadar indirim yaptı?
  4. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
  5. Günün âyet ve hadisi
  6. Çalışan annelere büyük müjde!
  7. CHP'yi karıştıran anket!
  8. Çin'in ABD'ye karşı yeni silahını..
  9. Prens vasiyeti üzerine Türkiye’de..
  10. ABD'den 'ateşkes' çağrısı
  11. 2 bin 84 hakim ve savcının görev..
  12. Fransız bakan haddini aştı.....
  13. Hükümet düğmeye bastı... Öğretmenin de..
  14. Fuat Oktay açıkladı: 95 milyon belge var
  15. Trump şimdi ne diyecek? Belgesi ortaya..
  16. ABD’li generalle aynı helikopterde… O..
  17. Bomba iddia! Suudi Arabistan 930..
  18. 5 yıl önce ABD’den Türkiye’ye geldi…..
  19. Bin 958 hakim ve savcının görev yeri..
  20. Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum..
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

Günün Karikatürü

31 Ekim 2018
Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
AK Parti İBB adayı belli oldu mu?