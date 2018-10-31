Trump şimdi ne diyecek? Belgesi ortaya çıktı… Türkiye’ye karşı…

ABD, Suriye’de PKK’ya alan kazandırma amaçlı iç savaşa dahil edilen terör örgütü DEAŞ’a silah verdi. Yeni Şafak, DEAŞ’a yapılan silah teslimatının belgesine ulaştı. Suriye’de Şam-Sidnaya Cezaevi’ne girdiği 1987 yılında PKK terör örgütü ile tanışan ve 2012 yılında Esed tarafından serbest bırakılan Davut kod adlı PKK’lı, silah teslimatının detaylarını anlattı.

TESLİMAT 3 BÖLGEDEN YAPILDI

Suriye genelinde 3 bölgeden DEAŞ’a ABD silahlarının teslim edildiğini söyleyen Davut, “Tenef-55 bölgesi, Irak, Ürdün sınırlarının kesiştiği Müselles ve Rakka’nın güneydoğusundaki Mansura bölgeleri başlıca teslimat noktaları olarak kullanıldı” dedi. ABD’lilerin bu süreçte 2 Arap ve 3 Kürt’ten oluşan bir birim kurduğunu kaydeden Davut, bu gizli oluşumun başına da Ebu Halid isimli Hasekeli bir Arap’ın getirildiğini belirtti.





İKİ İSİM İNFAZ EDİLDİ

DEAŞ’a silah sevkiyatı sürecinde aktif rol alan isimlerden Davut, 2015-2017 döneminde silahların DEAŞ’a farklı yöntemler kullanılarak teslim edildiğini söyledi. Süreçte aktif olarak yer alan Davut kod adlı PKK’lı, “2018 yılı içerisinde teslimat grubunda görev yapan 2 kişi Tel Abyat ve Harab Işık’ta infaz edildi” diye konuştu. Halen Suriye’de yaşamını sürdüren Davut, grubun elebaşısı Ebu Halid’in 2018 yılı ortasında Münbiç’e yerleştiğini kaydetti. Davut, DEAŞ’a yapılan sevkiyat sürecine dair şu bilgileri verdi:

ABD tarafından DEAŞ’a gönderilen silahların sevkiyatını koordine eden gizli birimin başında, Ebu Halid isimli Hasekeli bir terörist bulunuyor.

PKK’YA ORTAK HAREKET

“ABD ve PKK silah teslim sürecinde ortak hareket ediyorlardı. Silah ve cephaneler bazen akaryakıt tankerleri içerisinde bazen zahire yüklü kamyonların içerisinde naklediliyordu. Ancak ABD’liler Tenef’te bulunan 55. nokta ve Ürdün, Irak Suriye sınırlarının kesiştiği Müselles’te tonlarca cephane ve silah çölde belirlenen bir noktaya gömerek DEAŞ’ın gece gelip almasını sağlıyordu. DEAŞ, Humus-Tedmur savaşını büyük oranda bu silahlarla yaptı.”

TÜRKİYE’YE KARŞI VERDİLER

“Türkiye ve DEAŞ arasında devam eden çatışma döneminde ABD silahları PKK tarafından DEAŞ’a verildi. El Bab’ın kuzey doğusunda bulunan Ümmü Cülud köyünden o süreçte 7 ayrı teslimat gerçekleştirildi. Bu teslimatlardan bazılarında PKK militanları DEAŞ sözde sorumlularından para aldılar ve aralarında teslim tutanakları imzalandı. DEAŞ mührünü taşıyan bu evraklara bazı sembolik rakamlar yazıldı ancak gerçek maliyetler yazılmadı. Çünkü verilen silah ve mühimmatın bedeli milyonlarca doları buluyordu.”

Tarihi eserle pazarlık

Davut kod adlı terörist ödemeye ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Rakka’ya bağlı Mansura teslimat noktasında bazı zamanlar DEAŞ militanlarının altın ve tarihi eser verdiği oluyordu. Bu değerli eserler ve altın aracılar tarafından Pentagon yetkililerine teslim ediliyordu, ancak bunların sorumlu komutanlarda mı yoksa kurum düzeyinde mi değerlendirildiğini bilmiyorduk.”

DEAŞ’lı teröristler Palmira başta olmak üzere Suriye ve Irak’ta bulunan çok sayıda antik yerleşimi yağmalamıştı.