Trump serbest bırakmıştı! Biden yasak getirdi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, koronavirüs nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı alındı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son anlarında koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Yeni Başkan Joe Biden, koronavirüs nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.