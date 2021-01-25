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Dünya Trump serbest bırakmıştı! Biden yasak getirdi
Dünya

Trump serbest bırakmıştı! Biden yasak getirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, koronavirüs nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:10:00 -
Trump serbest bırakmıştı! Biden yasak getirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son anlarında koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Yeni Başkan Joe Biden, koronavirüs nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

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