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Dünya Trump seçimi kaybedince Almanların yalakalığı da bitti! "Yeni başkan için..."
Dünya

Trump seçimi kaybedince Almanların yalakalığı da bitti! "Yeni başkan için..."

Almanya'da bulunan ‘Madame Tussauds’ adındaki balmumu heykel müzesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın heykelini çöpe attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:54:00 -
Trump seçimi kaybedince Almanların yalakalığı da bitti! "Yeni başkan için..."

ABD’deki seçimler tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Mevcut başkan Trump, seçimi kazanıp başkanlığını devam ettirmeyi hedeflerken, eski başkan yardımcısı Biden da Beyaz Saray’a geri dönmeyi planlıyor.

Dünya basınının geniş yer verdiği adaylarla ilgili ilginç haberler de geliyor. Berlin’de bulunan Madame Tussauds Müzesi, Instagram sayfasında Trump'ın balmumu heykelinin bir çöpe yerleştirildiğini gösteren bir fotoğraf ve video yayınladı. Paylaşıma düşülen notta ise ABD'de seçilecek yeni başkana yer bırakmak için Trump'ın kaldırıldığı ifadesine yer verildi.

"Çöp kutusunda sergilenmeye devam ediyor"

Trump heykeli çöp kutusuna koyularak sergilenmeye devam ederken, önceki başkan Barack Obama’nın heykelinin aynı yerinde kalması dikkat çekti.

Trump'ın balmumu heykelinin atıldığı çöpün içinde de "yalan haber" ve "kovuldun" yazılı twitter tabelalarla var, yanına bir de "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap (Make America Great Again)" şapkası yerleştirdi.

"Sembolik bir hareket"

Müze yetkilileri bu etkinliğin ABD seçimleri öncesi sembolik bir hareket olduğunu belirterek, Trump’ın balmumu heykelini hazırlık önlemi olarak kaldırdıklarını söyledi.

Reuters, Trump’ın heykelinin muhtemelen başkanlık seçiminden bir süre sonra geri döneceğini bildirdi.

 

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