Trump: Savaşmak için iyi durumdayım

Amerikan Fox haber kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda." diyerek kendini iyi hissettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, televizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.

Başkan Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.

Donald Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya seslenmişti.