Trump, Satterfield’yi Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. Trump, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass’tan sonra bir atama yapmamıştı.

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