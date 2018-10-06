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Trump: Protestocuları Soros tuttu

Hakkında taciz iddiaları olan yargıç Kavanaugh’ı aday gösterdiği için birçok kesim tarafından protesto yağmuruna tutulan Trump, protestocuların Gezi kalkışmasının organizatörü spekülatör George Soros tarafından tutulduklarını açıkladı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:43
Trump: Protestocuları Soros tuttu

ABD’de Başkan Donald Trump’ın desteklediği, ancak hakkındaki cinsel taciz iddiaları tartışma yaratan yargıç Brett Kavanaugh’ın (53) adaylığının Senato’da oylanması öncesinde New York ve başkent Washington’daki Kongre binası önünde bu isme karşı çıkanlar protesto gösterisi düzenledi.

"Soros'un tuzağına düşmeyin"

Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi. Çoğunluğu kadın yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde yaşanan gerginlik sonucu 300’den fazla kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Trump, protestoların ardında yatırımcı, Açık Toplum Vakfı’nın kurucusu George Soros’un olduğunu öne sürdü.

Eylemcilerin ‘para ödenmiş profesyoneller’ olduğunu öne süren Trump, cuma günü paylaştığı bir tweette Twitter’dan “Senatörleri kötü göstermek için tutulmuş asansör eylemcileri paralı profesyonellerdir. Tuzağa düşmeyin” dedi. Trump posterlere işaret ederek “Soros ve diğerleri tarafından ödendi” iddiasında bulundu.

Kavanaugh iddiaları reddediyor

Kavanaugh’ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü. Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.

George Soros'un 'Gezi kalkışması' itirafı

2015 yılında kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün faaliyetleri ve mülteci kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen spekülatör George Soros seyahati sırasında bir grup gazeteciyle görüşme gerçekleştirmil ve Gezi kalkışması sırasında eylemcilere destek sağladıkları itirafında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:43
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