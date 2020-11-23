  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü
Aktüel

Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 01:18:40 -
Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nijerya'da camiye alçak saldırı! Çok sayıda ölen ve kaçırılan var
Dünya

Nijerya'da camiye alçak saldırı! Çok sayıda ölen ve kaçırılan var

Afrika ülkesi Nijerya'da yer alan Zamfara eyaletinde bir camiye saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap

AK Parti il kongrelerinde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arı..
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Di..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay