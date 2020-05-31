Trump korona nedeniyle komutanın elini sıkmadı
ABD Başkanı Donald Trump, Hava Kuvvetleri Albayı Donald Schmidt'in elini sıkmak istemedi. Trump'ın hamlesi sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Space X'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesinin ardından düzenlenen törene katıldı.
Trump tören alanında gelmeden önce Hava Kuvvetleri Albayı Donald Schmidt'in elini sıkmak istemesi üzerine koronavirüs endişesi yaşayan Trump ani bir hareketle geri çekildi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.