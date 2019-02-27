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Trump-Kim Jong zirvesi akşam yemeği ile başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında Vietnam’da gerçekleşecek zirvenin, tarafların katılacağı akşam yemeği sonrası başlayacağı aktarıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:38
Trump-Kim Jong zirvesi akşam yemeği ile başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında Vietnam’da gerçekleşecek zirvenin, tarafların katılacağı akşam yemeği sonrası başlayacağı aktarıldı. Zirve hakkında açıklama yapan Trump, "Kim Jong-Un ve ben nükleerden arınma ve Kuzey Kore’yi güçlü bir dünya ekonomisi haline getirme konusunda sıkı çalışmayı deneyeceğiz" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Kuzey Kore’nin nükleerden arındırma süreci üzerine gerçekleştireceği zirve bugün Vietnam’da başlıyor. Taraflar arasındaki görüşmenin ise iki liderin katılacağı akşam yemeği sonrası başlayacağının planlandığı aktarıldı.


Zirve hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Benim Kuzey Kore’ye saygı duyan niyetim üzerine hep yalan haberler var. Kim Jong-Un ve ben nükleerden arınma ve Kuzey Kore’yi güçlü bir dünya ekonomisi haline getirme konusunda sıkı çalışmayı deneyeceğiz. Çin, Rusya, Japonya ve Güney Kore’nin de çok yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Zirvenin Vietnam’da gerçekleştirilmesinden memnunum"


Kuzey Kore heyeti ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam’da bulunan Trump ayrıca Vietnam tarafı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı, programı kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin Vietnam’da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, Vietnamlı mevkidaşı ile iki ülkenin şirketleri arasında imzalanan işbirliği anlaşması törenine de katıldı.


Trump ile Kim Jong arasında gerçekleşecek zirvenin yarın da devam etmesi bekleniyor. Trump ve Kim, Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması süreci üzerine geçtiğimiz Haziran ayında Singapur’da bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:38
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