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Gündem Trump, kendini İsa peygamberle kıyasladı
Gündem

Trump, kendini İsa peygamberle kıyasladı

Amerika’da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi mitingler sürerken Donald Trump’ın sözleri de gündem olmaya devam ediyor. “Babam Hıristiyanlığı kurtardı” diyen oğul Eric Trump’ın ardından baba Trump da kendisinden bir tek İsa Peygamberin daha ünlü olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:52:00 -
Trump, kendini İsa peygamberle kıyasladı

 Münübe Yılmaz 

Kuzey Karolina eyaletinde halka seslenen Trump, “Geçen gün biri bana dedi ki ‘Sen dünyada açık ara en ünlü kişisin.’ Ben de ‘Hayır, ben değilim...’ dedim. ‘O zaman kim?’ diye sordular. ‘İsa Mesih’ dedim” diye konuştu.

Bu sözleri alkışlar ve tezahüratla karşılanan Trump, “Bu konuda İsa Mesih’le tartışmaya girmeyeceğim. Tanınırlık konusunda yanından bile geçemem” diyerek saçmaladı.


Yeni Akit Gazetesi
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