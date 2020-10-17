Trump, kendini İsa peygamberle kıyasladı

Münübe Yılmaz

Kuzey Karolina eyaletinde halka seslenen Trump, “Geçen gün biri bana dedi ki ‘Sen dünyada açık ara en ünlü kişisin.’ Ben de ‘Hayır, ben değilim...’ dedim. ‘O zaman kim?’ diye sordular. ‘İsa Mesih’ dedim” diye konuştu.

Bu sözleri alkışlar ve tezahüratla karşılanan Trump, “Bu konuda İsa Mesih’le tartışmaya girmeyeceğim. Tanınırlık konusunda yanından bile geçemem” diyerek saçmaladı.