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Trump kendi ülkesini tehdit etti: Eğer kazanırlarsa...

Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yaşanan gelişmelere yorumlarda değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, kendi ülkesini tehdit etti. Trump, "Eğer hisselerinizin düşmesini istiyorsanız kesinlikle Demokratlara oy verin" dedi.

30 Ekim 2018 Salı 18:30
Trump kendi ülkesini tehdit etti: Eğer kazanırlarsa...

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya yoluyla yaptığı değerlendirmede seçimlerden beri hisse senedi piyasalarının çok yükseldiğini, şimdi ise yükselişe ufak bir ara verildiğini belirtti.

Trump; "İnsanlar ara seçimlerde ne olacağını görmek istiyor. Eğer hisselerinizin düşmesini istiyorsanız kesinlikle Demokratlara oy vermenizi öneririm. Onlar Venezuela'nın finansal modelini istiyorlar; yüksek vergi oranları & açık sınırlar" şeklinde değerlendirme yaptı. 

ABD Borsaları ekim ayında sert düşüş kaydetti. Dow Jones Sanayi Endeksi bu ay yaklaşık %6 düşerken S&P 500 Endeksi de %7.5 oranında düştü.

'Eğer seçimleri demokratlar kazanırsa...' 

Öte yandan uluslararası piyasalarda 'yatırım gurusu' olarak tanınan Mobius Capital kurucusu Mark Mobius, ABD'de kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesinin ABD piyasaları için olumsuz olacağını, düzeltmenin devam edeceğini bildirdi.
 
Mobius "Demokratlar Kongre'de çoğunluğu kazanırsa bu ABD piyasaları için kötü olur" dedi. Mobius, Başkan Donald Trump'ın daha fazla vergi reformu yapmak istediğini, orta sınıf için vergileri düşürmek istediğini belirterek "Eğer bunları yapamazsa piyasalar için olumsuz olur, daha fazla düzeltme görebiliriz" diye konuştu.
 
6 Kasım'da gerçekleşecek kongre ara seçimlerinde kongrenin her iki kanadını da elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu Demokratlara kaptırabileceği yönündeki tahminler güçleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:30
  1. EKONOMİ
  2. Donald Trump
  3. Mobius Capital
  4. ABD

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