Son Haberler

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

Gölge başkana ziyaret! İddianame çıktı, Özgür 'elebaşı'na koştu
Dünya Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!
Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektupta, hırsızlıktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istediği bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektubu yayımladı. Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirterek, Netanyahu hakkındaki davaların ‘siyasi ve haksız olduğunu’ öne sürdü. Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı. Herzog'un, Trump'a büyük saygı duyduğu kaydedilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği aktarıldı.

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
CHP'ye kapatma davası
CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
