Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için Malezya'ya giderken kullandığı Air Force One uçağı, yakıt ikmali yapmak üzere Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne indi.

TRUMP'TAN KATAR EMİRİ'NE ÖVGÜLER

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, yakıt ikmali sırasında ABD Başkanı'nı uçağında ziyaret etti.

Trump, Katar Emiri'ni "Sadece Orta Doğu’daki değil, dünyadaki en iyi liderlerden biri. Sizi uçağımda ağırlamak bir onurdur" sözleriyle övdü.

ABD Başkanı, Al Thani'ye hitaben, "Al Thani ülkesi tarafından seviliyor ve saygı görüyor. Sen hangisini tercih ediyorsun? Sende sevgi ve saygının ikisi de var, bu nadir bir durum," sorusunu yöneltti.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ VURGUSU

Trump, Katarlı liderlere Orta Doğu'ya barış getirme konusunda oynadıkları büyük rolden dolayı teşekkür etti. "Özellikle geçtiğimiz yıl birlikte çok şey yaptık.

Orta Doğu’ya barış getirdik ve onlar bunda çok büyük rol oynadı... Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz ve uzun bir süre de öyle kalacak. Bir süre daha böyle olmasını temenni ediyoruz," dedi.

GAZZE AÇIKLAMASI: "BU BARIŞ KALICI OLMALI"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Katar'ın Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi beklenen uluslararası barış gücüne katkıda bulunmakta istekli olduğunu belirtti.

Trump, Gazze'deki duruma ilişkin beklentisini ise "Bu barış kalıcı olmalı" sözleriyle ifade etti.





