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Dünya Trump karar vermişti! Biden özür diledi
Dünya

Trump karar vermişti! Biden özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda, Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi sebebiyle özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:46:00 -
Trump karar vermişti! Biden özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi sebebiyle özür diledi.

Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 kapsamındaki "Eylem ve Dayanışma" başlıklı oturumda konuştu.

Göreve başlar başlamaz Paris İklim Anlaşması'na geri döndüğünü belirten Biden, "Bence özür dilememeliyim ama yine de geçmiş yönetim döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür dilerim." dedi.

Biden, bütün büyük ekonomilerin sera gazı salınımı konusunda amaçlarına ulaşmasını umduğunu vurgulayarak, "ABD, bu konuda üzerine ne düşüyorsa yapacaktır." dedi.

Kararname imzalamıştı

Ocak 2017'de ABD Başkanlığı görevine gelen Donald Trump, görevindeki ilk yılında Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş ve süreç resmi olarak Kasım 2020'de tamamlanmıştı.

"İklim değişikliğiyle mücadele" en büyük seçim vaatlerinden biri olan Biden ise göreve geldiği 20 Ocak'ta anlaşmaya geri dönülmesi için bir kararname imzalamıştı.

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Yorumlar

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özür dilemek neyi çözüyor 
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