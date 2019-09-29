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Trump isyan etti: Beni nasıl azledersiniz!

Azil soruşturması sebebiyle başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump, "Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?" diyerek isyan etti.

29 Eylül 2019 Pazar 16:30
Trump isyan etti: Beni nasıl azledersiniz!

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi oluşturduğunu, orduyu en güçlü hale getirdiğini iddia ederek Demokratların kendisi hakkında azil soruşturması başlatmasını eleştirdi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti.

"Ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede"

Donald Trump, ''Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim.'' mesajını paylaştı.

Trump, başka bir Twitter paylaşımında ise ''Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?'' ifadelerini kullandı.

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

Ukrayna Özel Temsilcisi istifa etmişti

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:30
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga3 dk önce
    Evet nasıl azlederler? Gavur bunlar gavur. Bakın Ortadoğu'ya böyle bir şey var mı? Ortadoğuda böyle şeyler olmaz. Çünkü gavur değiller...

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