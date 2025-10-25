Trump "İptal" demişti: Kremlin'den flaş hamle: "Putin-Trump zirvesi yapılacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planladığı yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini duyurduğu açıklaması, Kremlin'den gelen son dakika açıklamasıyla çelişti.

KREMLİN ISRARCI: ZİRVE YAPILACAK

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması beklenen zirveye ilişkin Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, CNN'e konuştu. Dmitriev, Trump'ın iptal kararına rağmen, "Zirve gerçekleşecek" diyerek ısrarlı bir tutum sergiledi.

"UKRAYNA'DA ÇÖZÜME YAKINIZ" MESAJI

Dmitriev, zirve müjdesinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair de kritik bir değerlendirmede bulundu. Kremlin temsilcisi, "Eminim Ukrayna'da diplomatik çözüm gerçekleşecek" ifadelerini kullanarak, olası bir zirvenin bölgedeki savaşın sonlanması için bir dönüm noktası olabileceği mesajını verdi.

TRUMP NEDEN İPTAL ETTİ?

ABD Başkanı Trump, zirveyi iptal etme gerekçesini "Görüşme fikri doğru gelmedi" sözleriyle açıklamıştı. Trump, "Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor," diyerek zirveden somut sonuç çıkmayacağı endişesini dile getirmişti.