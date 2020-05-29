Trump hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli sosyal medya platformu Twitter'da 6.1 milyon takipçisi bulunan @TheTweetOfGod tarafından Başkan Donald Trump'la ilgili cinayet iddiasını konuşuyor.

@TheTweetOfGod'un iddiasına göre, Trump Ekim 2000'de kişisel asistanı Carolyn Gombell'e tecavüz edip hamile bıraktı.

İddiaya göre Gombell, Trump'ı durumu basına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine Trump kişisel asistanını boğup, Hudson Nehri'ne attı.

@TheTweetOfGod'un iddiası bununla da sınırlı değil.

Trump'ın olayı örtbas etmek amacıyla New Yor Polis Departmanı'ndan Bernie Kerik'e rüşvet. verdi.

Ancak iddiaya göre, Gombell öldürülmeden önceki gece annesine verdiği ses kaydında “Bana bir şey olursa sorumlusu Donald'dır.” diyordu.

Yine iddiaya göre, Carolyn Gombell'in cesedi üzerinde inceleme yapan adli tıp, genç kadının boynundaki parmak izleri ile Trump'ın elini eşleştirdi. Ancak bu tespite ilişkin rapor "parmak izleriyle ilgili net bir sonuca varılamadı" diye değiştirildi ve cinayet dosyası kapatıldı.

@TheTweetOfGod'a göre Gombell ölen tek kişi de değildi. Genç kadının New York'taki oda arkadaşı Michelle White da bir metro treninin önüne atlayarak yaşamına son vermişti.

Arkasında kimin olduğu bilinmeyen hesap sahibi tüm bunların cinayeti örtbas etmek olduğunun altını çizdi.